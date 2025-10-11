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Про событие
Как бы выглядела твоя маска? Раскрой свои внутренние ресурсы через телесную практику и создай уникальную маску на сеансе арт-терапии Всё начнётся с телесной практики от создательницы студии Like a Bird, Ольги Стройковой. После ты перейдёшь к творческому процессу: ты будешь украшать маски с папье-маше с помощью красок, журналов, блесток, кусочков ткани — создашь свои индивидуальные смыслы, ведь маска — это мощный архетипический символ. В конце ты наденешь её и обратишься к своим чувствам. Эта встреча направлена на раскрытие твоих внутренних ресурсов, самовыражение и поддержку через арт-терапию, а поможет в этом психолог и художница Шепетова Екатерина. Все материалы включены в стоимость, а мачку ты заберёшь с собой. Группа небольшая, чтобы каждому хватило внимания и пространства – поэтому успевай забронировать место через https://t.me/carlushaa
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