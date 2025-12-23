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Творчество и жизнь Булгакова на Большой Пироговской

Научно-просветительский центр Музея М.А. Булгакова на Арбате, Большой Афанасьевский переулок, 35-37с4

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Про событие

В августе 1927 года Михаил Булгаков со своей женой Любовью Белозерской поселился в доме 35а по Большой Пироговской. Михаил Афанасьевич жил здесь в квартире номер 6 до февраля 1934 года, Любовь Евгеньевна — в нескольких разных квартирах до самой своей смерти в 1987 году. Первое отдельное жилище писателя в Москве наконец включало гостиную — место встречи многочисленных друзей — и, главное, кабинет — здесь Булгаков работал над своими произведениями: пьесами «Бег», «Кабала святош» и «Адам и Ева», романом «Жизнь господина де Мольера» и ранними редакциями «Мастера и Маргариты». Ты сможешь поговорить о творчестве и жизни Булгакова в этот период, о примечательных гостях писателя, о его телефонном разговоре с Иосифом Сталиным, о том, какую роль в сохранении памяти о Михаиле Афанасьевиче здесь, на Большой Пироговской улице, сыграла Любовь Евгеньевна Белозерская, и о музейной экспозиции, которая вновь открыта для посетителей в мемориальной квартире. Спикер: Елена Михайлова, кандидат филологических наук, заведующая Научно-просветительским центром музея.

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