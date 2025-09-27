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  1. Москва
  2. События

Творческое проявление

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3500₽
Возраст 18+
Игры
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Soft-практики для погружения в осень и замедления. В программе: творческий джем, игра-исследование своего состояния, работа с телом и голосом, метафорические карты, коллажная сессия и тёплое общение в кругу единомышленниц. Ведущие: Элина Педкау — бережный психолог, игропрактик, телесный терапевт. Алена Гончарова — коррекционный педагог, рукодельница, арт-практик. Девушки с прошлого года проводят совместные мероприятия для женщин на стыке творчества и психологии. Они являются сторонниками уютной атмосферы, эстетики с глубоким смыслом, безоценочного отношения друг к другу и самопознания.

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