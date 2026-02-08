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Творческий вечер Дарьи Калмыковой

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2500₽
Возраст 14+
Выставки
Спектакли

Про событие

Камерный творческий вечер Дарьи Калмыковы — любимой ученицы Олега Табакова, актрисы театра и кино. В этот вечер Дарья расскажет о своём пути в профессии: — о том, каково это выходить на сцену театра, — как со временем меняется жизнь и внутренние ориентиры актрисы, её стандарты, требования к себе, к ролям, к слову и к паузе. Это будет разговор о профессии без глянца, честный, глубокий, личный. О выборе, ответственности перед сценой и зрителем, о взрослении внутри искусства и о том, какую роль играет Учитель в формировании актёрской личности. Особой частью вечера станет чтение стихов и прозы со сцены: тексты, прожитые и прочувствованные, переданные зрителю не как роль, а как состояние. Это возможность: — заглянуть за кулисы театральной жизни, — услышать живое слово актрисы вне спектакля, — провести вечер в атмосфере внимания, смысла и искусства.

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