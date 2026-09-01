Знакомство друг с другом, поболтаешь, а потом приступишь к творчеству. В этот раз будешь делать обвесы. Мастер объяснит, как работать с глиной и подскажет, как сделать именно то, что ты хочешь. Будешь лепить, красить, а через несколько недель, после того, как обвес просохнет и обожжётся, можно будет его забрать.