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Творческий мастер-класс в гончарной

Белая гончарная, Нагатинская улица, 2

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

В воскресенье будут делать что-то красивое. Сначала знакомство друг с другом, а потом будешь творить. На мастер-классе ты сможешь слепить из глины, что захочешь, а потом раскрасить своё творение специальными красками. А через несколько недель, после того, как твоё изделие просохнет и обожжётся, можно будет его забрать.

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