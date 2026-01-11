Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
В воскресенье будут делать что-то красивое. Сначала знакомство друг с другом, а потом будешь творить. На мастер-классе ты сможешь слепить из глины, что захочешь, а потом раскрасить своё творение специальными красками. А через несколько недель, после того, как твоё изделие просохнет и обожжётся, можно будет его забрать.
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