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Про событие
Субботний день проведёшь за игрой в шахматы на Черемушкинском рынке. Разрешишь вопрос дня: «кто самый сильный шахматист турнира», и проведёшь приятно время за построением стратегий и тактик, которых соперник никак не ожидает. Победители станут обладателями призов от Черемушкинского рынка. Уровень игры — любой. 5 туров / 5+3 Для записи: Пиши «черемушки +» под постом в тг.
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