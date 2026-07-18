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Турнир на Черемушкинском рынке

Черёмушкинский рынок, улица Вавилова, 64/1с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Субботний день проведёшь за игрой в шахматы на Черемушкинском рынке. Разрешишь вопрос дня: «кто самый сильный шахматист турнира», и проведёшь приятно время за построением стратегий и тактик, которых соперник никак не ожидает. Победители станут обладателями призов от Черемушкинского рынка. Уровень игры — любой. 5 туров / 5+3 Для записи: Пиши «черемушки +» под постом в тг.

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