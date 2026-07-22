Джазовое фортепианное трио и великолепная спецгостья. Концерт-презентация альбома «Turkish Story» («Турецкая история»). Концерт украсит специальная гостья — феноменальная Мариам Мерабова, которая споёт несколько песен. Недавно был образован её творческий тандем с трио Марии Аксеновой, и на студии были записаны авторская песня, вдохновлённая поездкой в Париж, и аранжировка советского хита «Город влюблённых людей», которые будут впервые совместно представлены в этот вечер на сцене Клуба.