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Турецкая история

Джаз Клуб Алексея Козлова
Улица Маросейка, дом 9/2

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Завершение:

от 1500₽ до 2900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Джазовое фортепианное трио и великолепная спецгостья. Концерт-презентация альбома «Turkish Story» («Турецкая история»). Концерт украсит специальная гостья — феноменальная Мариам Мерабова, которая споёт несколько песен. Недавно был образован её творческий тандем с трио Марии Аксеновой, и на студии были записаны авторская песня, вдохновлённая поездкой в Париж, и аранжировка советского хита «Город влюблённых людей», которые будут впервые совместно представлены в этот вечер на сцене Клуба.

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