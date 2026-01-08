Дом винтажной музыки — единственная в мире открытая частная коллекция старинной аудиотехники. Ты увидишь граммофоны, патефоны, радиолы, бобинные и кассетные магнитофоны, джук-боксы — всю историю развития музыкальных приборов с конца 19 века до 1980-х годов. Тебя познакомят с ушедшими эпохами через историю эволюции звукозаписи и аудиоаппаратуры. Ты послушаешь аутентичные пластинки и редкие музыкальные произведения, записанные на шеллачные валики, виниловые пластинки, бобины и кассеты. А ещё увидишь: — Фонограф Томаса Эдисона 1900 года — Проигрыватель Жан-Поля Бельмондо — Радиоприёмник «Филипс» из фильма о Джеймсе Бонде — Аппаратуру из студии, где записывались The Beatles — И другие американские, европейские и отечественные винтажные аппараты Услышишь, как звучит первый проигрыватель пластинок LP — Philco 1948 года и 50-сантиметровая пластинка на аппарате Pathe concert, Victrola 1910-х гг.