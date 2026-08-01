В эту ночь бродячий цырк покидает шатёр. Он приходит к воде, туда, где лес отражается в чёрной глади пруда, а граница между реальностью и фантазией становится почти незаметной. Говорят, если посмотреть в зеркальную поверхность воды после полуночи, можно увидеть что-то загадочное. Это не просто вечеринка. Это путешествие по ту сторону цЫрка. В лайнапе: Друг Диджея ROZA AKSINIA Sofi Meyer ТехноРусь Still Asian Holy Polly Popescu и друзья