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Цветочный маркет & Создание обвеса

Арт-пространство «Тайная» Русаковская улица, 19с5

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На этом мастер-классе ты соберёшь красивый букет и создашь стильный обвес для телефона или сумки. Два этапа творчества, которые принесут удовольствие и помогут создать что-то уникальное своими руками. Ты научишься сочетать цветы, создавать гармоничные композиции и украшения, а в конце получишь не только результат, но и заряд вдохновения. Программа: - Знакомство и настрой на творческий процесс; - Сборка букета — учимся сочетать цветы и создавать гармоничные композиции; - Изготовление стильного обвеса для телефона или сумки; - Общение и обмен впечатлениями в творческой атмосфере; - Фуршет и время для расслабления и дружеского общения.

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