На этом мастер-классе ты соберёшь красивый букет и создашь стильный обвес для телефона или сумки. Два этапа творчества, которые принесут удовольствие и помогут создать что-то уникальное своими руками. Ты научишься сочетать цветы, создавать гармоничные композиции и украшения, а в конце получишь не только результат, но и заряд вдохновения. Программа: - Знакомство и настрой на творческий процесс; - Сборка букета — учимся сочетать цветы и создавать гармоничные композиции; - Изготовление стильного обвеса для телефона или сумки; - Общение и обмен впечатлениями в творческой атмосфере; - Фуршет и время для расслабления и дружеского общения.