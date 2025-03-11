Спектакль начинается как лекция по литературе, но через несколько минут профессор сходит с ума, в какой-то момент мы осознаём, что это совершенно другая личность. Один персонаж сменяется другим, вместе с ними мы проживаем несколько жизней, наполненных любовью и смертью, счастьем и страданиями, надеждой и разбитыми мечтами. Зритель погружается в мир человека с расстройством множественной личности и отправляется в путешествие по судьбам героев, томящихся в одном теле.