Хаус, транс, тех от резидентов и гостей промо, вокальный лайв от Символ (Symbol), Masha Volum с характерным басовым грувом, диджей из Швейцарии — состав интересный и эклектичный. Диджеи: — Symbol — Himade — Masha Volum — Evidance b2b Moonoton — Dias — Peach Touch — Overtune Билеты: 1500 руб. (предпродажа) 1800 руб. (вход)