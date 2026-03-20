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Про событие
Хаус, транс, тех от резидентов и гостей промо, вокальный лайв от Символ (Symbol), Masha Volum с характерным басовым грувом, диджей из Швейцарии — состав интересный и эклектичный. Диджеи: — Symbol — Himade — Masha Volum — Evidance b2b Moonoton — Dias — Peach Touch — Overtune Билеты: 1500 руб. (предпродажа) 1800 руб. (вход)
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