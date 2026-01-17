Эстетика вечеринки — постятина и готятина. Песни будут весёлые, а вот образы и улыбки — готичные и загадочные. Отказ от макияжа приветствуется, но чёрный макияж допускается. На баре бери стауты, портеры и тёмное-тёмное, а также все новые (NEW) сорта на кранах. И можно уже POST-фактум светлое пивко и сидр. Пусть Конан-Дойль, По и Лавкрафт танцуют с тобой. Вход за донат.