Телесный квест на основе древней китайской практики цигун, в лёгком понятном формате. За 2 часа ты: — снимешь тревогу, не проговорив ни слова о причинах — почувствуешь тело как единое целое, а не набор зажатых зон — узнаешь, каково это — чувствовать партнёра через касания — выпьешь китайский чай так, как никогда раньше — с закрытыми глазами и открытым телом Парные упражнения через стопы и ладони Это особые цигун упражнения которые заставят тебя почувствовать тепло, вибрацию и настроение другого человека без слов через прикосновения. Медитативные игры Вместе с напарником (другом, партнёром или новым знакомым) ты научишься чувствовать тонкое — тепло, вибрацию, расслабление. Не словами, а через прикосновение к акупунктурным точкам и синхронные упражнения с дыханием. Дыхательный челлендж «удлини выдох», упражнения на акупунктурные точки. Ты не заметишь, как накопишь энергию «ци» — просто почувствуешь лёгкость и спокойствие. Китайский чай с завязанными глазами Ты отключишь зрение — и тело включит «радар». Обострится вкусовая и обонятельная чувствительность, то что нужно чтобы научиться тонко чувствовать себя и партнёра. В этот момент мозг переключится на внутренние ощущения. Бонус — игровая карта «Бацзы» Узнаешь один факт о вашей природной стихии и о том, почему ты реагируешь на стресс именно так. Твоё нормальное состояние — тепло и радость И оно есть внутри себя каждого, просто закрыто слоями напряжения. Здесь не добавляют тебе ничего нового — здесь убирают лишнее, чтобы ты вспомнил/а, каково это: быть спокойным, тёплым и живым. Кому сюда: — Хочешь мягко снять тревожность без сеансов у психолога — Хочешь лучше чувствовать партнёра или просто интересного человека — Тебе любопытно попробовать цигун, но боишься, что будет скучно Занятие ведёт врач, сертифицированный инструктор цигун Яковлева Светлана, опыт преподавания 7 лет.