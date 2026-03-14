Возраст 12+
Выставки
Про событие
Цезура — это пауза внутри строки, момент тишины, который формирует ритм и делает смысл слышимым. В пространстве выставки эта пауза становится местом между образами и событиями — точкой, где взгляд может остановиться. Работы Каролины Росляк и Кристины Палетт предлагают разные способы переживания этой остановки: через театральность, абсурд и социальные жесты, а также через интуитивное движение линий, цвета и света. Открытие состоится в пятницу 13 марта, 18:30-21:30, по адресу: Певческий переулок 1/2с2. Регистрация: https://www.artfullgallerymoscow.com/exhibitions Режим работы: Вт 13:00-17:00 Пт 13:00-17:00 Сб 12:00-16:00 P.s. после открытия выставки, мы добавим больше фотографий:)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи