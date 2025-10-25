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Церковнославянский язык для начинающих: Славянская цифирь

Музей «Слово», проспект Мира, 119с58

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Цифры на Руси обозначались при помощи букв, а сам счет несколько отличался от современного. Ты познакомишься со славянской цифирью, а также особенностями летосчисления и даже числовой криптографии. Выяснишь, чем византийская тайнопись отличается от описательной, как считать года от Сотворения мира и что такое загадочный половинный счет. Церковнославянский язык – первый письменный язык Древней Руси, на нем писались все произведения русского средневековья на протяжении многих столетий. Язык этот, хотя и является родственником нашему современному языку, имеет много специфических отличий и особенностей. На занятиях цикла «Очеса и зеницы»: церковнославянский язык для начинающих» ты узнаешь, на каком языке говорили на Руси, какие сложности могут подстерегать при изучении средневековых рукописей, научишься читать тексты, написанные разными типами письма, изучишь особенности древнерусского счета и летосчисления и даже попытаешься разгадать древнерусские зашифрованные послания. Ведёт: Николай Буцких — основатель Центра исследований древнерусской культуры «Зело», преподаватель церковнославянского языка, автор курса «Визуальные коды в памятниках древнерусской литературы», приглашенный лектор образовательного проекта «Арзамас», переводчик.

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