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Центральный Джазовый Комитет

Настасьинский пер., 1

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Представители разных поколений джазменов, разных музыкальных взглядов и направлений объединились в «Центральный Джазовый Комитет», чтобы представить целиком и полностью авторскую программу — оригинальные пьесы, которые нигде и никогда ещё не звучали. Съезд «Центрального Джазового Комитета», под управлением барабанов Ильи Дорофейчика, пройдёт в здании Шляпы в главном зале. В заседании примут участие: Президент надстроительной компании «Moscow Jazz Underground» — Максим Беженов, саксофон. Работник месяца «New Blood Big Band» — Сергей Попов, труба. Директор акционерного общества ООО «КоГаМа» — Александр Косик, фортепиано. Главсекретарь Шляпы — Габриэль Гаспарян, контрабас. Быть ровно в 19:00 без опозданий. Просьба: оденься по-приличнее Вход: donation

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