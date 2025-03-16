Представители разных поколений джазменов, разных музыкальных взглядов и направлений объединились в «Центральный Джазовый Комитет», чтобы представить целиком и полностью авторскую программу — оригинальные пьесы, которые нигде и никогда ещё не звучали. Съезд «Центрального Джазового Комитета», под управлением барабанов Ильи Дорофейчика, пройдёт в здании Шляпы в главном зале. В заседании примут участие: Президент надстроительной компании «Moscow Jazz Underground» — Максим Беженов, саксофон. Работник месяца «New Blood Big Band» — Сергей Попов, труба. Директор акционерного общества ООО «КоГаМа» — Александр Косик, фортепиано. Главсекретарь Шляпы — Габриэль Гаспарян, контрабас. Быть ровно в 19:00 без опозданий. Просьба: оденься по-приличнее Вход: donation