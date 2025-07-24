Василий Шумов и музыканты группы «Центр» разных времён представляют мультимедиа инсталляцию-перформанс по мотивам альбома «Ярко выраженный». концерт состоит из 3-х отделений с антрактами, модернизирует находки The Residents, Kraftwerk, Throbbing Gristle, и традиции московского концептуализма. речитатив, вокал, бэк-вокалы, гитара, цифровые и аналоговые приборы, видео-арт, бытовые мобильные дивайсы — квартет. в программе совсем новые техно-заготовки сделанные специально для выступления в клубе «Невротик» и рок-хиты написанные в далёких 80-х. песня «Привет тебе» прозвучит обязательно.