ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Центр

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Василий Шумов и музыканты группы «Центр» разных времён представляют мультимедиа инсталляцию-перформанс по мотивам альбома «Ярко выраженный». концерт состоит из 3-х отделений с антрактами, модернизирует находки The Residents, Kraftwerk, Throbbing Gristle, и традиции московского концептуализма. речитатив, вокал, бэк-вокалы, гитара, цифровые и аналоговые приборы, видео-арт, бытовые мобильные дивайсы — квартет. в программе совсем новые техно-заготовки сделанные специально для выступления в клубе «Невротик» и рок-хиты написанные в далёких 80-х. песня «Привет тебе» прозвучит обязательно.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста