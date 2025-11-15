Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Это мастер-класс, но более свободное для творчества мероприятие. Материалы подбираются с учетом пожеланий участников, будут предложены некоторые тематики для украшений (можно сделать по своей задумке). Весь процесс будет сопровождаться помощью мастера. Можно сделать ожерелье, браслет, брелок, обвес. Инструментов будет немного (они требуются только для закрепления в конце), в основном работа руками. * количество участников — 10 человек * всех участников ждут сувениры * возможно чаепитие со вкусняшками Все материалы входят в стоимость. Необходима предварительная запись в личных сообщениях тг-канала или в комментариях здесь: https://t.me/jewerlygrish/1927
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи