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В экспозиции собраны работы более 80 художников, скульпторов, дизайнеров, декораторов, мастеров текстиля, керамистов и представителей старейших декоративных производств, размышляющих о нашем культурном коде и его месте в современности. Приходи смотреть на декоративный борщевик, вензельный стул, похожий на маршмеллоу, художественные работы зарубежных авторов и на скульптуру, посвященную появлению молока. Время работы: ежедневно, 11:00 – 20:30 Билеты на входе.
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