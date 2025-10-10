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Трын*Трава

Усадьба Муравьевых-Апостолов, Старая Басманная улица, 23/9с1

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Завершение:

600₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

В экспозиции собраны работы более 80 художников, скульпторов, дизайнеров, декораторов, мастеров текстиля, керамистов и представителей старейших декоративных производств, размышляющих о нашем культурном коде и его месте в современности. Приходи смотреть на декоративный борщевик, вензельный стул, похожий на маршмеллоу, художественные работы зарубежных авторов и на скульптуру, посвященную появлению молока. Время работы: ежедневно, 11:00 – 20:30 Билеты на входе.

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