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«Трудности перевода» Софии Копполы: показ с лекцией

Кофейня «Кароче Кофе», Старокирочный переулок, 16/2с1

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля. Спасаясь от бессонницы, здесь встречаются двое американцев: немолодой актёр Боб Харрис и симпатичная девушка Шарлотта. Он снимается в японской рекламе виски, а она приехала вместе с мужем, оба — потерялись в этом незнакомом городе. На лекции расскажут: • об одиночестве в большом городе и поиска утешения в ком-то или чём-то; • про отличительный режиссёрский почерк Копполы; • откуда у фильма столько номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус»; • и конечно же, о любви в современном кино. Просмотр в оригинале с субтитрами. Стоимость: 750 рублей + заказать любой напиток в кофейне Запись в ТГ

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