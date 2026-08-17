Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля. Спасаясь от бессонницы, здесь встречаются двое американцев: немолодой актёр Боб Харрис и симпатичная девушка Шарлотта. Он снимается в японской рекламе виски, а она приехала вместе с мужем, оба — потерялись в этом незнакомом городе. На лекции расскажут: • об одиночестве в большом городе и поиска утешения в ком-то или чём-то; • про отличительный режиссёрский почерк Копполы; • откуда у фильма столько номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус»; • и конечно же, о любви в современном кино. Просмотр в оригинале с субтитрами. Стоимость: 750 рублей + заказать любой напиток в кофейне Запись в ТГ