Премьера! Всё началось с предчувствия преступления... В старых сказках зло всегда идёт первым, чтобы добро могло его победить, а Иван — пройти свой путь и стать героем. Там мир понятен и регламентирован: волк съест бабушку, коня придётся потерять — правила игры известны заранее. а новые сказки ещё не написаны. Мы оказались в пространстве бесконечного хаотического потока, где старые нормы не работают, а мир застыл в состоянии перманентного кризиса. Сегодня каждый сам определяет границы блага и вреда, сам определяет и преступление, и наказание. Спектакль «Тру край» — это многослойный музыкально-поэтический опыт, попытка расследовать, как теперь устроены базовые категории морали. Герои спектакля в режиме реального времени пересобирают знакомые с детства образы и паттерны, отчаянно пытаясь выстроить новую модель мира. Это рыдание о «понятном» прошлом на высоких скоростях современной визуальности. Это поиск той самой «опушки леса», где можно снять маску и задать главный вопрос: как сегодня «причинять» добро без насилия? Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.