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Тру край

Пространство «Внутри»
ул. Казакова 8, стр. 3

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Премьера! Всё началось с предчувствия преступления... В старых сказках зло всегда идёт первым, чтобы добро могло его победить, а Иван — пройти свой путь и стать героем. Там мир понятен и регламентирован: волк съест бабушку, коня придётся потерять — правила игры известны заранее. а новые сказки ещё не написаны. Мы оказались в пространстве бесконечного хаотического потока, где старые нормы не работают, а мир застыл в состоянии перманентного кризиса. Сегодня каждый сам определяет границы блага и вреда, сам определяет и преступление, и наказание. Спектакль «Тру край» — это многослойный музыкально-поэтический опыт, попытка расследовать, как теперь устроены базовые категории морали. Герои спектакля в режиме реального времени пересобирают знакомые с детства образы и паттерны, отчаянно пытаясь выстроить новую модель мира. Это рыдание о «понятном» прошлом на высоких скоростях современной визуальности. Это поиск той самой «опушки леса», где можно снять маску и задать главный вопрос: как сегодня «причинять» добро без насилия? Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.

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