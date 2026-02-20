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Трижды три желания

Театр Труда, Лазаревский переулок, 2

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Комедия абсурда, где разум сбивается с пути. Ты когда-нибудь загадывал желание, бросая монетку в фонтан? Шептал его первой звезде? Задувал свечи, стараясь не выдать никому, что загадал? А если бы судьба вдруг разрешила не одно, не три, а девять желаний подряд? Девять попыток всё изменить. Всё исправить. Или всё испортить. Что бы ты выбрал? Любовь? Богатство? Вечную жизнь? Или что-то совсем другое — то, что приходит не сразу, а после паузы, когда сердце успевает сказать своё слово? Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга Жака Жуэ. Это история о тех мгновениях, когда люди стоят на грани между «хочу» и «получаю». О любви, надежде и искусстве мечтать даже тогда, когда уже вроде бы поздно. После этого спектакля останется послевкусие светлой надежды и тихой мудрости и ты по-другому взглянешь на свои «хочу».

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