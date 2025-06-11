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Trip 2025 official pre-party

Хохловский переулок, 7-9с2

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Препати большого ростовского фестиваля Trip! 11 июня два десятка диджеев и продюсеров в гостеприимном пространстве Blanc, в окружении сотен красивых и счастливых людей столицы будут настраивать каналы взаимообмена позитивной энергией. В лайнапе: TABIA / AGASSI / ALEXEY IZOTOV / AGRABA / MIKE SPIRIT / ACROBAT / SKIF / HIGHLITE / ROCCA / NATASHA WAX / SONY VIBE / LORENSIYA / MUNIQA REDOBLUE / PETER LANKTON Вход с 18:00 до 20:00 — FC / бесплатный, по предварительной регистрации Вход с 20:00 до 06:00 — FC / 21+ / по билетам

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