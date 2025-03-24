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Трио Тони Карапетяна

Модерн
Спартаковская пл., 9/1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Представляют авторскую программу Point of View — гармоничное сочетание классического европейского джаза и этнической музыки. Каждое сочинение — пронзительная и максимально личная музыкальная эпопея. Музыканты не просто играют, но искренне проживают и рассказывают с помощью музыки собственные истории. Историю любви и поиска себя, это трогательные воспоминания и внутренний выбор, с которым сталкивался каждый. Следуй за музыкантами и открывай новые главы этой удивительной и душевной музыкальной саги. *Тони Карапетян — джазовый музыкант, композитор, виртуоз, автор. Лауреат многочисленных российских и международных конкурсов.

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