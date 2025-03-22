Субботний вечер, расслабленная атмосфера праздника и качественная музыка — трио Габриэля Гаспаряна с новой программой в Шляпе. Для тебя прозвучат современные джазовые обработками на всем известные произведения таких исполнителей, как: Apex Twin, The Beatles, Radiohead, Бритни Спирс, Nivana, Ник Дрейк и многих других. Профессиональные музыканты в составе трио смогут создать идеальное для отдыха настроение. Вход: свободный