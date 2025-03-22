ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Трио Габриэля Гаспаряна

Настасьинский пер., 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Субботний вечер, расслабленная атмосфера праздника и качественная музыка — трио Габриэля Гаспаряна с новой программой в Шляпе. Для тебя прозвучат современные джазовые обработками на всем известные произведения таких исполнителей, как: Apex Twin, The Beatles, Radiohead, Бритни Спирс, Nivana, Ник Дрейк и многих других. Профессиональные музыканты в составе трио смогут создать идеальное для отдыха настроение. Вход: свободный

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста