Официальное «да!» сезону танцев под открытым небом, открытие летки. За пультом Trikotage — настоящие монстры электронной сцены: Sander Zhukov / Alexander Prokhorov / Pasha Kiriloff После 23:00 вечеринка продолжится в стенках клуба Gestalt. Там тебя ждёт специальный гость — DRAGOS. Для бронирования звони по указанному номеру телефона. FC / DC