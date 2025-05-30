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Trikotage

Гештальт
Милютинский пер., 15 строение 2А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Официальное «да!» сезону танцев под открытым небом, открытие летки. За пультом Trikotage — настоящие монстры электронной сцены: Sander Zhukov / Alexander Prokhorov / Pasha Kiriloff После 23:00 вечеринка продолжится в стенках клуба Gestalt. Там тебя ждёт специальный гость — DRAGOS. Для бронирования звони по указанному номеру телефона. FC / DC

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