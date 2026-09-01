Трибьют The Cranberries
ул. Арбат, 28, стр. 1
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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Группа Funberry представит единственный в России трибьют The Cranberries — специальный концерт, приуроченный ко дню рождения легендарной вокалистки Долорес О’Риордан. Ты услышишь живое исполнение культовых хитов: «Zombie», «Linger», «Dreams» и других песен, ставших саундтреком целого поколения. Пять музыкантов бережно воссоздают магию оригинального звучания, чтобы ты смог заново пережить эти сильные эмоции. Приходи отдать дань уважения голосу, который невозможно забыть, и провести вечер в атмосфере искренней музыки и единения с теми, кто любит The Cranberries.
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