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Трибьют The Cranberries

16 тонн Арбат
ул. Арбат, 28, стр. 1

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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа Funberry представит единственный в России трибьют The Cranberries — специальный концерт, приуроченный ко дню рождения легендарной вокалистки Долорес О’Риордан. Ты услышишь живое исполнение культовых хитов: «Zombie», «Linger», «Dreams» и других песен, ставших саундтреком целого поколения. Пять музыкантов бережно воссоздают магию оригинального звучания, чтобы ты смог заново пережить эти сильные эмоции. Приходи отдать дань уважения голосу, который невозможно забыть, и провести вечер в атмосфере искренней музыки и единения с теми, кто любит The Cranberries.

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