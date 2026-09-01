Пионерский Пруд, Чувство Ритма, 16ОМ и Техно-посидеоки представляют трибьют и приглашают проводить лето на живописной локации парка Горького. «Трибьют» — это серия вечеринок, на которых каждый участник, в своем сете, играет только треки и ремиксы одного мирового артиста. Концепция посвящена звёздам клубной сцены, чья удивительная музыка бесконечно вдохновляют как гостей-меломанов, так и артистов, которые с трепетом отбирают каждый трек любимого исполнителя.