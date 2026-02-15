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Трибьют Мэрилина Мэнсона и не только

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Группа Y2K Groove — это музыканты, создавшие программу JazzManson возвращаются с обновлённой программой, в которой прозвучат не только песни Мэрилина Мэнсона, но и рок-хиты начала 2000-х в абсолютно неожиданных и фантастических аранжировках в стиле соул, фанк, блюз, при этом сохраняя бунтарский рокерский характер. Slipknot, Papa Roach, Disturbed, Foo Fighters, Rob Zombie и другие жители твоего CD-плеера (или mp3) обретут второе дыхание на большой сцене Дома винтажной музыки — это будет премьера и невероятный экспириенс. Опытные и мощные профессиональные музыканты с большим трепетом и любовью разогреют твою ностальгию. Специальный гость: королева бурлеска Katrin Gajndr, которая прилетит выступать на шоу прямиком из Германии.

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