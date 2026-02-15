Выбор редакции
Трибьют Мэрилина Мэнсона и не только
улица Орджоникидзе, 1
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты
Про событие
Группа Y2K Groove — это музыканты, создавшие программу JazzManson возвращаются с обновлённой программой, в которой прозвучат не только песни Мэрилина Мэнсона, но и рок-хиты начала 2000-х в абсолютно неожиданных и фантастических аранжировках в стиле соул, фанк, блюз, при этом сохраняя бунтарский рокерский характер. Slipknot, Papa Roach, Disturbed, Foo Fighters, Rob Zombie и другие жители твоего CD-плеера (или mp3) обретут второе дыхание на большой сцене Дома винтажной музыки — это будет премьера и невероятный экспириенс. Опытные и мощные профессиональные музыканты с большим трепетом и любовью разогреют твою ностальгию. Специальный гость: королева бурлеска Katrin Gajndr, которая прилетит выступать на шоу прямиком из Германии.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи