Группа Y2K Groove — это музыканты, создавшие программу JazzManson возвращаются с обновлённой программой, в которой прозвучат не только песни Мэрилина Мэнсона, но и рок-хиты начала 2000-х в абсолютно неожиданных и фантастических аранжировках в стиле соул, фанк, блюз, при этом сохраняя бунтарский рокерский характер. Slipknot, Papa Roach, Disturbed, Foo Fighters, Rob Zombie и другие жители твоего CD-плеера (или mp3) обретут второе дыхание на большой сцене Дома винтажной музыки — это будет премьера и невероятный экспириенс. Опытные и мощные профессиональные музыканты с большим трепетом и любовью разогреют твою ностальгию. Специальный гость: королева бурлеска Katrin Gajndr, которая прилетит выступать на шоу прямиком из Германии.