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Трибьют культовым вокалисткам на Крыше

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

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от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт потрясающий вечер, посвящённый самым ярким вокалисткам современности (то есть XXI века) на панорамной Крыше. Somewhere Music Session — модный, яркий проект. В группе объединились музыканты из Камеруна, России и Замбии. Благодаря этому группа получилась уникальной как по этническому составу, так и по музыкальному материалу. Музыка команды — свежий взгляд на джазовые стандарты, современный джаз и фанк, инструментальную музыку, соул, ритм’н’блюз, поп, регги и этнические композиции. На одной сцене прозвучат лучшие композиции легендарных Adele, Amy Winehouse, Beyonce, Dua Lipa, Jessie J, Jorja Smith, Meghan Trainor, Lauryn Hill, Lianne La Havas, Sia и не только. Музыканты создают новые, необычные аранжировки и добавляют яркие композиции, в которые публика влюбляется с первых секунд. Концерты Somewhere Music Session — это волшебство мелодий и магия ритмов, живой диалог, мощная энергия и яркие эмоции. Придя на выступление этой группы, ты точно захочешь петь и танцевать вместе с ними, забудешь обо всем и перенесёшься в атмосферу романтического вечера в самом красивом уголке нашей планеты. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт вид на вечернюю Москву, а также бар.

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