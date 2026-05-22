Тебя ждёт потрясающий вечер, посвящённый самым ярким вокалисткам современности (то есть XXI века) на панорамной Крыше. Somewhere Music Session — модный, яркий проект. В группе объединились музыканты из Камеруна, России и Замбии. Благодаря этому группа получилась уникальной как по этническому составу, так и по музыкальному материалу. Музыка команды — свежий взгляд на джазовые стандарты, современный джаз и фанк, инструментальную музыку, соул, ритм’н’блюз, поп, регги и этнические композиции. На одной сцене прозвучат лучшие композиции легендарных Adele, Amy Winehouse, Beyonce, Dua Lipa, Jessie J, Jorja Smith, Meghan Trainor, Lauryn Hill, Lianne La Havas, Sia и не только. Музыканты создают новые, необычные аранжировки и добавляют яркие композиции, в которые публика влюбляется с первых секунд. Концерты Somewhere Music Session — это волшебство мелодий и магия ритмов, живой диалог, мощная энергия и яркие эмоции. Придя на выступление этой группы, ты точно захочешь петь и танцевать вместе с ними, забудешь обо всём и перенесёшься в атмосферу романтического вечера в самом красивом уголке нашей планеты. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид центр Москвы, а также бар.