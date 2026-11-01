Трибьют величайшей певице соула — Эми Уайнхаус. На сцене звёзды джазовой сцены, лауреаты и победители музыкальных премий, участники лучших и крупнейших джазовых фестивалей страны, настоящие виртуозы жанра — трио Марии Аксёновой. Вместе с ними на сцену выйдет молодая и перспективная певица, выпускница Щукинского театрального института — Дарина Снежная, которая постепенно покоряет площадки столицы своим роскошным тембром голоса. Музыка Эми Уайнхаус попала в надёжные руки и будет по-настоящему искриться вечером 25 ноября. Это вечер жизни музыки Эми.