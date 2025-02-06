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Трибьют Бобу Марли. Акустика.

Камергерский пер. д.6/5 стр.3

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

6 февраля Бобу Марли исполнилось бы 80 лет! Приходи отмечать памятную дату на большой акустический концерт с отборными хитами короля регги-музыки. Юбилейный год со дня рождения Роберта Неста Марли — один из лучших поводов попеть его песни.

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