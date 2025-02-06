6 февраля Бобу Марли исполнилось бы 80 лет! Приходи отмечать памятную дату на большой акустический концерт с отборными хитами короля регги-музыки. Юбилейный год со дня рождения Роберта Неста Марли — один из лучших поводов попеть его песни.