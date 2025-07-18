Фантастически атмосферный летний концерт на самом большом теплоходе в Москве. Известные артисты, любимые песни, вкусные напитки, зажигательные танцы и незабываемые речные путешествия с вечерним видом на главные достопримечательности столицы. Лето, музыка, река — и ты в эпицентре энергии мирового электронного шоу. Triangle Sun сыграют на борту огромного теплохода, превратив Москву-реку в танцпол под открытым небом. Они снова меняют сцену на пространство. Это не просто концерт — это путешествие в мир живой электроники, где нет границ между сценой, водой и тобой.