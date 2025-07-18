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Triangle Sun. Концерт на корабле

Теплоход «РИО-1», Ленинградское шоссе, д. 51, северный речной вокзал, причал #1

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от 5500₽ до 15000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Фантастически атмосферный летний концерт на самом большом теплоходе в Москве. Известные артисты, любимые песни, вкусные напитки, зажигательные танцы и незабываемые речные путешествия с вечерним видом на главные достопримечательности столицы. Лето, музыка, река — и ты в эпицентре энергии мирового электронного шоу. Triangle Sun сыграют на борту огромного теплохода, превратив Москву-реку в танцпол под открытым небом. Они снова меняют сцену на пространство. Это не просто концерт — это путешествие в мир живой электроники, где нет границ между сценой, водой и тобой.

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