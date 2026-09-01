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Triangle Sun

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Международный проект Александра Князева, который смело экспериментирует со звуком, но сохраняет свой уникальный стиль. Triangle Sun был участником мирового фестиваля Global Gathering в Лондоне, их музыка звучит на крупных международных фестивалях, светских мероприятиях и лучших ночных клубах, где собираются любители живой электронной музыки. Треки Triangle Sun звучат в 53 странах на трех континентах, а в этот вечер их музыку можно будет услышать в пространстве «Море Музыки», где атмосфера ночного подводного мира дополнит атмосферу этого вечера.

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