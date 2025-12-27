Спектакль о зыбкости происходящего с нами, о тревоге сегодняшнего дня, о том, что каждый из нас хоть раз не решался на какой-то самый важный шаг, поступок, перемену… Кажущаяся хрестоматийной пьеса звучит совсем неожиданно — но очень личный взгляд на знакомый текст, полный драматизма и поэзии, делает постановку по-настоящему откровенным разговором, на приглашение или даже призыв к которому едва ли возможно не откликнуться.