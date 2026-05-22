Промо-команда Треугольник (Triangle) открывает портал в измерение, где работают другие законы. В этом Бермудском треугольнике всё идеально: Ты заходишь в эти стены — и привычные «минуты» и «часы» теряют силу. Остаётся только синергия, только танец, только момент «здесь и сейчас». Язык любви — музыка, танцы. Растворись в клубе намеренно. Исчезни из реальности. Потеряй счёт времени. Слейся в единый, устойчивый опыт, который невозможно забыть, но с нетерпением хочется повторить.