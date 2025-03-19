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Trepet

Гончарная улица, 7/4с1

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Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Трепетный поп в исполнении актеров и музыкантов, вдохновленный Парижем и влюбленностью. Искренний диалог о близости, глубине и поиске света. О группе: Trepet – это музыкальное трио, состоящее из солистки, авторки текстов, гармоний и музыки - Анны Филипцевой, композитора Кирилла Парастаева (группа Parastaev, экс-участник группы The Retuses) и гитариста Даниила Свиридова.

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