Трепетный поп в исполнении актеров и музыкантов, вдохновленный Парижем и влюбленностью. Искренний диалог о близости, глубине и поиске света. О группе: Trepet – это музыкальное трио, состоящее из солистки, авторки текстов, гармоний и музыки - Анны Филипцевой, композитора Кирилла Парастаева (группа Parastaev, экс-участник группы The Retuses) и гитариста Даниила Свиридова.