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Трепетный поп в исполнении актеров и музыкантов, вдохновленный Парижем и влюбленностью. Искренний диалог о близости, глубине и поиске света. О группе: Trepet – это музыкальное трио, состоящее из солистки, авторки текстов, гармоний и музыки - Анны Филипцевой, композитора Кирилла Парастаева (группа Parastaev, экс-участник группы The Retuses) и гитариста Даниила Свиридова.
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