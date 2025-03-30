Жизнь порой заставляет нас тратить много времени на сайты знакомств, либо не тратить вообще, но потребность в любви и безопасности рядом с любимым мужчиной /женщиной — остаётся. Прошлые отношения все еще оставляют болезненные воспоминания, но мозгом уже хочется по-новому, но не знаешь как изменить эту ситуацию? Тебя приглашают на тренинг, где будет возможность не только познакомиться с интересным партнёром или партнёршей, но и в рамках тренинговых упражнений понять, подходит ли он тебе! Всю информацию ты сможешь попрактиковать с живыми людьми, не откладывая в долгий ящик. Тренинг ведут: 2 семейных психолога с общим стажем 20 лет, Татьяна Мазнева и Светлана Царенко.