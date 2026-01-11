Вместе с профессиональным стилистом подробно разберёшь, что носить этой весной, чтобы всегда оставаться на пике моды и чувствовать себя уверенно. Ты узнаешь, как правильно комбинировать трендовые вещи с уже имеющимися в твоём шкафу, что позволит не тратить лишние деньги, но при этом выглядеть свежо и актуально. Мастер-класс проведут: Валерия Монаенкова, персональный стилист: • 5 лет опыта работы стилистом, работала в 13 странах: Аргентина, ОАЭ (Дубай), Люксембург, Германия, Турция, Грузия, Казахстан, Тайланд, Малайзия и др работает с экспертами, предпринимателями и руководителями • запустила 2 бренда одежда в партнёрстве с 0 - Sayshe и Zreti • помогает собрать гардероб, с помощью которого клиенты меняют свою жизнь и растут в доходах Анна Голдина, художник, иллюстратор и педагог с многолетним опытом работы: — научила рисовать более 4000 человек — подготовила к поступлению в ВУЗы около 30 учеников — училась в МГПА имени Строганова по классу «Графический дизайн» — работает куратором и ведущей программ по живописи маслом, графике и рисунку в студии «Хочу рисовать!» — основатель проекта городских зарисовок «Draw your city» Расскажут, как интегрировать базовые и акцентные элементы, чтобы создавать стильные и универсальные образы на каждый день. Особое внимание уделят таким важным деталям, как выбор обуви, аксессуаров и правильное сочетание цветов. Благодаря практическим советам ты сможешь переосмыслить свой гардероб и вдохнуть в него новую жизнь. Что ты получишь на встрече: — Полезные лайфхаки по стилизации уже имеющихся вещей — Идеи для создания новых стильных образов без лишних затрат — Ответы на самые актуальные вопросы о модных трендах сезона — Возможность получить индивидуальные рекомендации от стилиста А теперь самое интересное — потренируешься создавать профессиональные фешн-иллюстрации с использованием спиртовых маркеров. В этой части ты узнаешь, как правильно строить фигуру человека — от пропорций до динамики позы. Это поможет тебе передать естественную пластику и изящество моделей. Все необходимые материалы для творчества (маркерная бумага, простые карандаши, ластики, линеры, спиртовые маркеры) предоставляются на мастер-классе. Также в конце встречи ты получишь стильные лукбук по трендам весны 2026. Запись в ТГ