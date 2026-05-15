Май — время, когда вечера тянутся дольше, а темнота наступает мягче. В TREFF8 это повод выстроить ночь как путь: от первого касания со звуком до момента, когда покидать танцпол уже не хочется. Диджеи собраны с особым вниманием: каждый артист в этом составе — самостоятельная величина, со своим взглядом на музыку. BOREY, KIIDA, KIRICH, AZA SIRELIS и ED — пять причин оказаться внутри, пять разных прочтений одной майской ночи. Музыкальное полотно, которое собирается постепенно: стартует сдержанно, к середине обретает плотность, а ближе к финалу оставляет то послевкусие, ради которого стоит задержаться до последнего трека. Вход свободный, по предварительной регистрации.