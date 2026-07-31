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Про событие
Эта ночь объединит все грани нашего фирменного звучания. Кульминацией вечера станет сет Aiwaska — артиста с более чем тридцатилетним опытом, чья музыка соединяет органический хаус и живые этнические мотивы, создавая особое состояние на танцполе. Вместе с ним за пульт встанут те, кто неизменно формирует звучание клуба: Deomid, Zakir, Kiida и Nelli. Aiwaszka Deomid Zakir Kiida Nelli Вход свободный, по предварительной регистрации. Регистрация доступна до 31.07
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