Эта ночь объединит все грани нашего фирменного звучания. Кульминацией вечера станет сет Aiwaska — артиста с более чем тридцатилетним опытом, чья музыка соединяет органический хаус и живые этнические мотивы, создавая особое состояние на танцполе. Вместе с ним за пульт встанут те, кто неизменно формирует звучание клуба: Deomid, Zakir, Kiida и Nelli. Aiwaszka Deomid Zakir Kiida Nelli Вход свободный, по предварительной регистрации. Регистрация доступна до 31.07