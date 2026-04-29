Музыкант-неудачник встречает двух друзей и предлагает создать им что-то крутое. Пока они разбираются, что же это может быть, им придется спеть, поговорить о Боге, встретиться с гитаристом группы Red Hot Chili Peppers Джоном Фрусчанте и почти умереть, но понять, что такое настоящее призвание. Спектакль-вербатим создан на основе реальных историй четырех парней и документального материала о музыканте Джоне Фрусчанте. Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.