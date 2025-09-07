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  1. Москва
  2. События

Трансформационная игра «Терапия любовью»

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Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Игры, которая поможет понять себя и свои истинные желания. Для тех, кто хочет: — Больше уверенности в общении и проявлении себя — Больше энергии и вдохновения, ощущать радость от жизни — Перестать жить чужую жизнь и наконец выбрать себя В ходе игры ты найдёшь ответы на свои вопросы и поймёшь, какие шаги приведут к желаемым результатам. Проводники к твоей трансформации: Лилия Мирра — коуч, игропрактик. Олеся Козлова — психолог, игропрактик. По бронированию места на игру и по всем вопросам писать в ТГ по кнопке выше.

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