Игры, которая поможет понять себя и свои истинные желания. Для тех, кто хочет: — Больше уверенности в общении и проявлении себя — Больше энергии и вдохновения, ощущать радость от жизни — Перестать жить чужую жизнь и наконец выбрать себя В ходе игры ты найдёшь ответы на свои вопросы и поймёшь, какие шаги приведут к желаемым результатам. Проводники к твоей трансформации: Лилия Мирра — коуч, игропрактик. Олеся Козлова — психолог, игропрактик. По бронированию места на игру и по всем вопросам писать в ТГ по кнопке выше.