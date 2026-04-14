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Трансформационная игра: Новая Лила

Мансарда, улица Маршала Бирюзова, 32к1

Начало:

Завершение:

от 5555₽ до 7777₽
Возраст 18+

Про событие

Что за игра такая Новая Лила? Это адаптированная версия древней индийской трансформационной настольной практики самопознания «Лила». Её суть — моделировать жизненный путь через метафоры (жадность, преданность, изобилие, алчность и т.д.), помогая осознать паттерны поведения и найти ответы на свои актуальные вопросы. Каждый участник заходит в игру с личным запросом. Группа будет камерная, до 6 участников. Тебя ждёт безопасное трансформационное поле. Ведущий будет сопровождать каждого на его пути. Китайский чай будет поддерживать атмосферу уюта и мягкий фокус на процессе. Стоимость: Раннее бронирование: 5555 р. В день мероприятия: 7777 р.

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