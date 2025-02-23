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«Трамвай «Желание» (1951)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Бланш Дюбуа приезжает в Новый Орлеан к беременной сестре Стелле, живущей с мужем Стэнли в местных трущобах. Бланш сообщает сестре, что разорена, ушла с работы и жить ей негде и не на что. Стэнли, воплощение естественности и грубости, сразу невзлюбил её за пристрастие к алкоголю и неуместное кокетство. Вскоре у Бланш появляется поклонник и призрачная надежда на замужество, но Стэнли расстраивает их помолвку. Бронь по телефону.

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