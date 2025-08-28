Понимание контекста — ключ к пониманию искусства. На лекции ты узнаешь, как историческое наследие визуальной культуры влияет на современные объекты и как новейшие течения формируют историю искусства. Эти знания помогут тебе лучше понимать и интерпретировать, как современные художники создают мосты между прошлым и будущим. Классическое искусство до сих пор тревожит современных художников. Что побуждает их обращаться к историческим образцам? Как и зачем они интерпретируют и перерабатывают традиции? Помогает ли современное искусство изменить устоявшееся восприятие шедевров старых мастеров? Об этом и многом другом будет речь на предстоящей лекции с искусствоведом Ириной Горловой.