Традицию легко свести к набору узнаваемых орнаментов и перенести их на современную одежду. Студенты программы «Дизайн одежды.PRO» Британской высшей школы дизайна пошли дальше. Они изучали традиционный костюм разных регионов России вместе с локальной историей, ремёслами и культурными особенностями, чтобы понять, какие принципы стоят за историческими формами, конструкциями и материалами. Результатом исследования стали 16 авторских костюмов для певицы, композитора и основательницы проекта Zventa Sventana Тины Кузнецовой и ювелира и музыканта Анны Гофман. В этих работах костюм больше, чем отражение наследия: он становится частью личной идентичности, способом говорить о себе через память, творчество и одежду. Экспозиция рассказывает об исследовании несколькими способами. Часть костюмов представлена на манекенах. Фотографии Наташи Янкелевич, созданные со стилистом Еленой Таш, показывают эти работы в образах Тины Кузнецовой и Анны Гофман. Эссе студентов объясняют, какие культурные связи они нашли и какие решения определили облик каждого костюма. Выставка предлагает посмотреть на наследие как на живой процесс, в котором каждое поколение одновременно исследует и создаёт. Традиция живёт, пока её способны переосмыслить. Событие входит в программу Недели толерантности 2026. С 16 по 19 ноября Еврейский музей и центр толерантности проводит Неделю толерантности 2026 «Культура объединяет». Четыре дня лекций, музыки, кино и встреч о том, как традиции, язык, мода и искусство разных народов помогают людям услышать друг друга. Неделя проходит под эгидой ЮНЕСКО и входит в программу Года единства народов России. Открытие выставки состоится 16 ноября в 18:00 Режим работы выставки после открытия: Понедельник–четверг, воскресенье – с 12:00 до 22:00. Суббота – с 18:00 до 23:00 (экспозиции работают до 22:30). Пятница и еврейские праздники — нерабочие дни.